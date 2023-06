Servizio di igiene orale per pazienti con bisogni speciali, tre equipe per provincia "Il progetto 'Sorridiamo alla salute' offre servizi di igiene e salute orale a pazienti con bisogni speciali. Verranno create 3 equipe, composte da odontoiatri, igienisti e operatori socio-sanitari, per screening e formazione. Un lavoro per prevenire patologie difficilmente trattabili".