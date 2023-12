Servizio di emergenza-urgenza. Franceschini denuncia disagi: "Subito risposte dalla Regione"

di Simona Santi Laurini

Nuova presa di posizione del Comune sul servizio di emergenza urgenza in Valdichiana. È l’assessore alla salute Stefania Franceschini (nella foto) a lanciare un grido d’allarme ben circostanziato: "In questo mese di dicembre – si legge in una nota – pare che, per almeno dieci giorni, in Valdichiana sarà presente un solo sanitario di notte anziché due e due sanitari di giorno anziché i precedenti tre, con assenza totale di automedica, in quanto l’unico medico attualmente a disposizione è stato dirottato sulla città di Arezzo". Insomma, una riduzione del personale, che Franceschini attribuisce nero su bianco alla scure della razionalizzazione, insieme alle modalità d’ingresso ai corsi universitari e agli stipendi non in linea con il costo della vita. "Tutto questo fa sì che i medici siano sempre di meno" commenta l’assessore castiglionese, che esprime le sue perplessità e le sue paure, anche sulla presunta durata di questa temporanea riorganizzazione. "Il timore è che dieci giorni diventino un mese o più – sostiene Franceschini – e l’emergenza diventi una riorganizzazione consolidata che andrebbe a depauperare il servizio del soccorso". Non è la prima volta che prende una posizione decisa in materia: già dall’estate 2022, infatti, l’amministrazione comunale castiglionese ha fatto notare certi tagli, citando anche precisi episodi.

Le domande, oggi come allora, vengono destinate alla Regione Toscana. "Visto che questa situazione interessa tutta la nostra vallata e che perdura da anni, chiediamo alla Regione Toscana se vi siano determinazioni volte a prendere in mano, seriamente e con soluzioni adeguate, il problema". Franceschini parla espressamente di continui "tagli alla spesa sanitaria, che si ripercuotono inevitabilmente nella qualità dei servizi e nei numeri del personale impiegato, rischiando di compromettere irrimediabilmente il funzionamento di un servizio fondamentale per la collettività".

L’assessore, nel suo attacco, ha la premura di salvaguardare e ringraziare gli operatori del 118, sia gli infermieri che i volontari, che, nonostante le criticità evidenziate, non si risparmiano nella loro azione, dimostrando quotidianamente la loro grande professionalità.