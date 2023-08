Servizio di controllo notturno a Sansepolcro: Tre agenti vigilano sulla città

Maggiori controlli e più sicurezza in un’estate nella quale i cittadini e i turisti vivono la città anche fino a tarda sera. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Sansepolcro che, in collaborazione con il corpo di polizia municipale, ha avviato il servizio di controllo serale nei fine settimana della bella stagione. I turni, iniziati già dal mese di giugno, vedono impegnati tre agenti nel loro compito di controllo fino all’una di notte nei week-end; questa disposizione resterà in vigore fino a settembre e nelle serate di maggiore presenza di eventi e con più afflusso di persone, al fine di garantire in sicurezza il rispetto delle normative e di contrastare quei fenomeni di indisciplina, di vandalismo e di microcriminalità. I casi sono in diminuzione rispetto al passato, anche se questo non deve assolutamente far allentare l’attenzione attorno a un fenomeno che comunque continua a esistere; peraltro, l’agosto di quest’anno è particolarmente ricco di appuntamenti ed eventi serali, tutti in grado di richiamare gente anche da fuori, per cui la vigilanza diventa essenziale. Da sottolineare poi l’importante collaborazione anche con le altre forze dell’ordine in servizio in città nella gestione dei controlli sia nel centro storico che nelle strade più periferiche del territorio. "Siamo lieti di vedere Sansepolcro piena di gente, cittadini e visitatori – ha dichiarato l’assessore biturgense alla sicurezza, Alessandro Rivi – ed è per noi fondamentale garantire, con l’ausilio della polizia municipale, la sicurezza di chi vive eo gravità in città.

Da sottolineare che, rispetto allo scorso anno, la durata dei turni di controllo serale è stata ampliata, andando così a coprire tutto il periodo che va dal termine della primavera e fino a tutta la durata della bella stagione. Un aspetto, questo - conclude Rivi - su cui l’amministrazione ha fortemente puntato e per questo ringraziamo la disponibilità degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Antonello Guadagni, per l’impegno e la disponibilità che stanno dimostrando".