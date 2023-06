Servizio civile per tre giovani

Tre giovani hanno cominciato il servizio civile presso il comune di Bibbiena a sostegno delle persone più fragili. Sono Niccolò Marruchi di 20 anni, Emanuele Panoni e Davide Bruschini, entrambi di 23 anni. Si tratta dell’undicesimo progetto di Servizio Civile in 7 anni, il quarto di questa legislatura realizzato dal Comune di Bibbiena, per un totale di 63 giovani coinvolti e oltre 300 mila euro di fondi destinati ai ragazzi. I tre ragazzi sono Niccolò Marruchi 20 anni, Emanuele Panoni 23 anni e Davide Bruschini 23 anni. Il progetto è quello di Anci Toscana Inclusiva-Mente. I servizi svolti riguardano l’accompagnamento degli alunni sullo scuolabus, l’accompagnamento di alunni con disabilità, attività di doposcuola, supporto all’ufficio per i servizi socio-educativi.