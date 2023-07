Servizio civile digitale Un corso per volontari

MONTEVARCHI

In un’era sempre più digitalizzata, a Montevarchi si corre in aiuto delle utenze più fragili per acquisire autonomia in chi è meno avvezzo all’utilizzo del computer sopratutto nei rapporti con le istituzioni. Un percorso, questo, che coinvolgerà 24 giovani che saranno selezionati tramite un bando riguardante il "Servizio Civile Digitale" orientato alla facilitazione digitale e alla diffusione della cultura digitale stessa. Due sono i progetti proposti dal Comune: il primo dal nome "AlfaByte: educare al #digitale per una #cittadinanza equa e solidale", propone di colmare le lacune prodotte dalla povertà digitale nelle fasce più fragili della popolazione, l’altro "Il digitale vicino a te" sarà realizzato sia all’interno degli uffici relazioni con il pubblico sia a distanza con un presidio di supporto, assistenza e facilitazione a favore dei residenti del comune e servirà per avere maggiore dimestichezza delle attività necessarie per usufruire dei servizi digitali. I giovani che vorranno presentare domanda per la partecipazione dovranno farlo entro le 14 del 28 settembre.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare una sola domanda per un unico progetto, possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni con cittadinanza italiana o degli stati dell’unione europea o extracee purché regolarmente soggiornati in Italia. Prima dell’inserimento, gli aspiranti avranno un periodo di formazione specifica che permetterà di ottenere il rilascio della certificazione di competenza. Previsto anche un periodo di tutoraggio in collaborazione con il centro per l’impiego. L’avvio del servizio è previsto il 28 dicembre, verrà corrisposto un assegno di 507,03 euro. Per tutte le altre informazioni si può consultare il sito del Comune di Montevarchi.

Massimo Bagiardi