Servizi Urologia potenziati a Valdarno: nuovo direttore e dotazioni all'avanguardia

VALDARNO

E’ scattato da ottobre il potenziamento del reparto di Urologia dell’ospedale del Valdarno con la nomina del nuovo direttore, l’arrivo di altri due specialisti, l’aumento dell’attività chirurgica e delle prestazioni ambulatoriali e dotazioni all’avanguardia.

Il nuovo direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale della Gruccia è il dottor Stefano Rosadi, vincitore di selezione pubblica, già coordinatore ad interim incaricato dal direttore del Dipartimento delle chirurgie specialistiche della Asl Toscana Sud-Est, dottor Michele De Angelis.

"La riorganizzazione – spiega l’Azienda Sanitaria – ha l’obiettivo di allargare e capillarizzare l’offerta urologica sull’intero territorio valdarnese garantendo il rispetto dei tempi di attesa per le visite e le attività specialistiche e consentire l’aumento dell’attività chirurgica". E va proprio in questa direzione l’arrivo di forze nuove nel reparto che adesso può contare non più su quattro ma su sei urologi. Tra i servizi offerti figurano l’ambulatorio del pavimento pelvico per le visite uro-ginecologiche, per la diagnosi e il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile, del prolasso degli organi pelvici e infezioni delle vie urinarie.

E ancora il centro di Neuro-urologia per le attività ambulatoriali di secondo livello e di mini chirurgia di alta specialità nell’ambito dell’urologia funzionale e della neuro-urologia dedicato a persone con disabilità, disfunzioni pelvi-perineali, vesciche neurologiche e disturbi del neuro-sviluppo, ad esempio quelli dello spettro autistico. Previsti anche percorsi per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie e cistite interstiziale e per l’incontinenza e la ritenzione urinaria con l’infiltrazione con tossina botulinica e l’impianto del neuromodulatore sacrale.