Servizi igienici ora presenti nel centro

FOIANO

Nuovi bagni pubblici a Foiano della Chiana. Sono stati inaugurati nel cuore del centro storico del paese del Carnevale: in piazza Santa Cecilia. L’opera arriva dopo i lavori portati avanti dagli uffici comunali che nei mesi scorsi hanno proceduto all’individuazione, tramite procedura aperta pubblica, del fondo più idoneo per caratteristiche e dimensioni fra quelli disponibili. In pochi mesi sono stati realizzati i lavori che hanno così permesso di dotare il paese di nuovi, moderni e accessibili servizi igienici pubblici. E poi si tratta di un luogo sicuro, potenzialmente al riparo da atti vandalici, grazie alla telecamera di videosorveglianza recentemente posizionata vicino alla piazza. Oltre ai bagni per donne e uomini, tre per ciascun sesso, è stato previsto un bagno per disabili e installato un fasciatoio a parete sia nel bagno delle donne che in quello degli uomini, per rispondere così a tutti i tipi di esigenze.

Nella realizzazione dell’intervento non è stato trascurato l’aspetto estetico, con il dettaglio di piastrelle colorate nelle pareti e nel pavimento che richiamano i colori dei quattro cantieri del Carnevale, la manifestazione principale del paese. L’opera è stata realizzata grazie al dialogo con le associazioni di categoria, gli operatori commerciali e gli organizzatori delle manifestazioni foianesi, che avevano chiesto la presenza di moderni e funzionali servizi igienici all’interno del circuito del centro storico.