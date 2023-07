"Servizi e un traffico più snello" Tra ambiente e nuove aree produttive

"Stiamo progettando una città dotata di più servizi, snella dal traffico e implementata dei filtri naturali per l’abbattimento dei gas serra, quindi con un occhio di riguardo al paesaggio, all’ambiente e alla biodiversità del territorio "al di qua del Chianti", valorizzando le parti legate al settore turistico -ricettivo e alle eccellenze dei prodotti".

Lo ha detto il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini presentando nei giorni scorsi, in Palazzo del Podestà, il nuovo piano strutturale ed operativo. Semplificazione, sviluppo, tutela dell’ambiente.

Questi i principi cardine che guideranno l’amministrazione comunale di Montevarchi nella stesura dello strumento, i cui punti essenziali sono stati illustrati insieme all’assessore all’urbanistica Angiolino Piomboni e ai tecnici progettisti, gli architetti Roberto Vezzosi e Stefania Rizzotti.

Come ha ricordato il sindaco, la priorità è il consolidamento e lo sviluppo del sistema produttivo, rappresentato da molte attività manufatturiere importanti del settore della moda e non solo, valutando la possibilità di nuove aree di trasformazione sia a nord che a sud della città. "E’ anche vero – ha aggiunto – che gli obiettivi che ci siamo posti sono stati fortemente ridimensionati, durante l’ultima conferenza di co-pianificazione con la Regione Toscana, intenta a contenere in tutti i modi il consumo di nuovo suolo.

Riteniamo che occorra tuttavia ricercare un giusto compromesso tra sostenibilità ambientale ed economia del territorio, con un uso del suolo che permetta di dare riposte alle nostre imprese con tempi compatibili alle loro esigenze, in modo da non comprometterne l’ampliamento e quindi la loro crescita". Chiassai Martini ha poi chiarito che un altro aspetto fondamentale è guardare alla rigenerazione urbana che deve coniugare la ricucitura dei tessuti esistenti con l’implementazione delle infrastrutture e il recupero della aree degradate per migliorarne la vivibilità. "Il principio guida di tutto questo processo – ha proseguito – è la semplificazione delle regole che riguarda i nuovi insediamenti, le aziende agricole e i fabbricati residenziali, utile a facilitare il recupero, il riuso e l’ampliamento degli edifici nelle diversi parti della città, salvaguardando necessariamente gli edifici di pregio di cui Montevarchi è ricca. Un percorso di progettazione molto impegnativo che è stato la sintesi di incontri e di contributi avuti da categorie economiche, ordini professionali e dai cittadini", ha concluso il sindaco.

Marco Corsi