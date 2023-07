Servizi agli anziani Via alla formazione

Formare assistenti sociali per offrire servizi di cura rivolti alle persone anziane o non autosufficienti supportando così le loro famiglie: è questo l’obiettivo dell’iniziativa sostenuta dalla Strategia d’Area Casentino Valtiberina che, promuovendo un corso di formazione gratuito per assistenti familiari, intende creare occupazione e garantire servizi nei due territori. Il corso si svolgerà nel comune di Poppi, in piazza Risorgimento e avrà la durata di 220 ore, dal lunedì al venerdì, dalla fine di agosto fino al mese di novembre. Inoltre, il corso offrirà 50 ore di accompagnamento, con l’obiettivo di promuovere la creazione di un’associazione di promozione sociale. Il progetto è finanziato dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo.