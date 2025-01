Serie tv under 35 con la Farrago. Casting per 150 giovani. Primo ciak a marzo

Arezzo 5 ottobre 2021 - Una serie tv girata ad Arezzo dalla Farrago, con i giovani under 35 unici protagonisti dalla scrittura alla post produzione per gol progetto “Oltre camera” arrivato sesto in Italia nel bando Anci ‘Fermenti in Comune’, categoria Comuni medi, e beneficia di un contributo di 120mila euro. Il costo totale è di 180.000 e la differenza viene garantita dal cofinanziamento dei partner, compreso il Comune di Arezzo che mette anche a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un immobile per la troupe. Servirà come quartier generale e set per le riprese. “Quello che mi preme rimarcare è che ci troviamo di fronte a un esempio di sinergia cittadina in cui il Comune si è posto nella condizione di capofila di svariati partner, privati e istituzionali - commenta l’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi - li cito tutti e li ringrazio per il loro contributo: associazione Farrago, I Care, Arezzo che spacca, Circolo Eureko, Oxfam, Federazione degli studenti, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione Arezzo InTour con il sostegno dell’ufficio sport, giovani e terzo settore”.

Il primo ciak a marzo, nel frattempo casting e corsi di formazione professionale anche con professionisti del mondo del cinema. Non mancheranno momenti partecipativi, indagini sociali e statistiche per raccogliere bisogni e proposte su temi quali inclusione, partecipazione, formazione, lavoro, cultura e innovazione. I dati raccolti saranno sistematizzati e condivisi con il Comune.

Non si conosce la trama ma solo il titolo di questa serie tv, “Rumors”, serviranno 150 fra attori, comparse e staff, ci saranno parti anche per attori oltre i 35 anni, e tutti sono invitati a farsi avanti anche senza esperienza. Uno dei siti privilegiati per le riprese sarà Castelsecco, sarà una occasione per promuovere il territorio pecche la distribuzione sarà nazionale e internazionale.

Iscrizioni fino al 30 novembre su www.farrago.it: aspiranti attori e attrici dovranno inviare un provino video di un minuto e mezzo, per candidarsi a membro della troupe sono sufficienti i propri dati da riportare in un modulo. Da dicembre a febbraio ci sarà una fase formativa a beneficio di tutti i partecipanti al progetto, a seguire un periodo di approfondimento e specializzazione con esperti dei vari reparti di una troupe: regia, fotografia, recitazione, trucco, costumi, scenografia, produzione, suono, composizione. Set da marzo a luglio, obiettivo: 150 attori. Ogni associazione svolgerà un ruolo mirato per il successo dell’iniziativa: da chi curerà le musiche della serie, che non può mancare ovviamente di una colonna sonora, a che si occuperà delle notizie via social o del dietro le quinte con le riprese del backstage.

Appello finale dell’assessore Federico Scapecchi e di Rodolfo Ademollo della Fondazione Arezzo InTour: “visto che parliamo anche di ricadute promozionali importanti per la città, si faccia pure avanti il mondo economico: ogni sponsor è bene accetto”.