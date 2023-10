Serie D, tocca a Varese. Il CdV alla prova Chieri

Alcione Milano a gonfie vele, Vogherese in cerca di conferma, Città di Varese del riscatto. Nell’anticipo di ieri del girone A di quarta serie, gli orange di Giovanni Cusatis hanno sgretolato al Luigi Barbieri il Pinerolo per 3-0 consolidando il primato con 23 punti. Le reti sono giunte tutte nella seconda frazione con Pio Loco all’8’ e Battistini al 34’ e 36’. Per la squadra del capoluogo lombardo è la quarta posta piena nelle ultime cinque gare.

Il Città di Varese cercherà di rialzare la testa oggi alle 14.30 sul terreno del Chieri. I biancorossi di Corrado Cotta si sono visti confermare il punto contro l’Rg Ticino grazie al respingimento del ricorso presentato da quest’ultimo per un presunto tesseramento irregolare. Devono però riscattare la prima sconfitta interna per 0-1 maturata contro la Fezzanese per rinforzare il loro bottino di tredici punti che valgono al momento il nono posto. Il Chieri, dal canto suo, sta vivendo un periodo molto tormentato con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare e il penultimo posto in graduatoria con 6 punti. I biancorossi dovranno rinunciare allo squalificato Pisan. Dirige il signor Marco Zini della sezione di Udine. Gli ultimi due precedenti tra torinesi e bosini risalgono alla stagione 2021-22 e, sia all’andata sia al ritorno, il punteggio fu di 1-1. Tornata alla vittoria contro il Chieri per 2-1 dopo due passi falsi di fila, la Vogherese cerca il bis nel match che la opporrà oggi alle 14.30 al Gozzano. I ragazzi di Augusto De Bartolo sono a ridosso della zona buona con tredici punti che valgono il settimo posto in classifica e hanno sinora vinto una sola volta lontano dal campo amico per 3-1 contro l’Alba. Il Gozzano, viceversa, non ha ancora potuto stappare lo spumante sul proprio campo e vuole riscattare gli stop con Chisola e Lavagnese per rinforzare il suo magro bottino di otto punti in classifica. Una dotazione che lo colloca soltanto al quartultimo posto e quindi a pieno rischio di playout se non addirittura di retrocessione.