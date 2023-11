Serie D. Perdono Montevarchi e Sangiovannese. Adesso è crisi

Arezzo, 12 novembre 2023 – Una vittoria e due sconfitte per le valdarnesi di Serie D. Ancora una volta è il Figline che si merita un applauso. La squadra di Stefano Tronconi ha vinto infatti sul campo del Cenaia per 4-3 al termine di una partita veramente "pazza". Male invece Montevarchi e Sangiovannese. I rossoblù hanno perso in casa 3-1 con la capolista Pianese, mentre il Marzocco ha perso 1-0 sul campo del Follonica Gavorrano. Azzurri e rosso blu hanno bisogno decisamente di cambiare marcia, perché la classifica piange.

L'Aquila perde in casa contro la Pianese , prima forza del campionato. E lo ha dimostrato con i fatti, vincendo per 3 a 1 e dominando la gara per ampi tratti. Primo tempo con una sola squadra in campo, quella ospite, con un Montevarchi incapace di reagire. Evidente il gap tecnico tra le due compagini, con la squadra ospite che passa in vantaggio 24' con Tognetti, che con un gran sinistro fulmina l'estremo aquilotto. La palla prima sbatte sul palo e poi termina in rete. Nessuna reazione da parte della formazione valdarnese e la Pianese controlla la partita a suo piacimento, raddoppiando al 45 con Mastropietro e andando negli spogliatoi meritatamente con il doppio vantaggio. Montevarchi non pervenuto.

Nella ripresa chi si aspetta una reazione dell'Aquila rimane deluso. La squadra di Calori evidenzia limiti tecnici evidenti, al cospetto di un avversario che invece ha valori innegabili, sia tra gli undici in campo che in panchina. Ma il calcio è materia imponderabile e quando la gara sembra chiusa, attorno alla mezzora il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa a seguito di una mischia. Edoardo Priore non sbaglia. 1-2 e gara riaperta. Ma riaperta solo per pochi minuti perché poco dopo Mignani, in contropiede, fulmina in uscita Spurio e chiude la partita. 3-1 per la Pianese, risultato giusto e Montevarchi che adesso dovrà gioco forza fare punti nella gara di recupero di mercoledì prossimo a Ponsacco per evitare di sprofondare in classifica.

Perde anche la Sangiovannese nella difficile trasferta contro il Follonica Gavorrano. Nonostante un ottima partita la squadra di Bencivenni non è riuscita a portare a casa punti. Avrebbe meritato un risultato diverso. Ma in questa fase è inutile stare a piangere sul latte versato, quello che contano sono i punti e i punti in casa azzurra latitano da diverso tempo. C'è bisogno di una decisa inversione di marcia. Nella prima frazione di gara gli azzurri tengono ottimamente il campo e si rendono pericolosi in un paio di circostanze, soprattutto al 35' con Zhar che mette la palla al centro per Senesi che di testa spedisce alto di poco. Nella ripresa la squadra mineraria parte decisamente con altro piglio, Ma la 5' c'è un fuori programma, con l'arbitro che si accascia a terra per un problema fisico, per fortuna temporaneo. La gara viene temporaneamente sospesa, per riprendere otto minuti dopo, con il direttore di gara pienamente recuperato.

All'11' Pino, da pochi passi, tira a botta sicura ed è bravissimo Barberini a salvare la sua porta. E' questa la prima vera occasione del Follonica Gavorrano in tutta la partita, ma è un campanello di allarme per la Sangiovannese. E infatti un minuto dopo arriva la rete del vantaggio dei maremmani. Su angolo Ampollini, solo soletto, mette la palla in fondo al sacco. Si infortuna anche Rossetti, costretto ad uscire, altra tegola quindi per la formazione di Gabriele Bencivenni. I valdarnesi cercano di reagire e Regolanti al 26' ha la palla goal del pareggio, ma la spreca clamorosamente. A tu per tu con l'estremo locale non riesce a mettere la palla in rete, complice anche un rimpallo. Al 40' i padroni di casa vanno vicini al tris con Pino che colpisce un palo. I minuti di recupero sono 13, a causa dell'infortunio all'arbitro. Ma il risultato non cambia e la Sangiovannese torna a casa con una sconfitta.