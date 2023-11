Serie D Girone A, Vogherese: modulo offensivo. In casa del Bra arriva un pareggio utile

VOGHERA (Pavia)

Utile pari esterno per la Vogherese nella trasferta in terra piemontese per il turno infrasettimanale del girone A della serie D. I rossoneri allenati da De Bartolo (nella foto) sono scesi in campo allo stadio Attilio Bravi con un 4-3-1-2, uno schieramento offensivo. I rossoneri sono propositivi e con Fracassini e Marchetti provano a rendersi pericolosi prima dell’intervallo ma non hanno fortuna rispettivamente con una conclusione e su punizione. Nella seconda frazione di gioco non fioccano le occasioni, piuttosto la Vogherese è costretta a fare i conti con l’infermeria perdendo dopo Zafferri, uscito nel primo tempo, anche Barisone. Così la prima azione degna di nota matura solamente al 31’ con Occhipinti mentre in pieno recupero, al 49’ l’incursione di Calabrò e Gerace che triangolano, non è finalizzata al meglio da quest’ultimo e così sfuma una ghiotta opportunità per poter mettere il sigillo vittorioso sull’incontro. L.D.F.