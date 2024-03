Sergio Lombardo in mostra tra pittura, algoritmi e forme

Le grandi mostre d’arte contemporanea tornano alla Galleria di piazza San Francesco. Nell’ambito del progetto Galleria Aperta, a cura di Alessandro Sarteanesi e Marco Pierini, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza, col patrocinio del Ministero della Cultura, Arezzo ospita da oggi al 2 giugno la mostra "Sergio Lombardo. Una programmatica differenza", a cura di Moira Chiavarini e Simone Zacchini. La mostra di Arezzo ripercorre la lunga e poliforme carriera di Sergio Lombardo (nella foto), protagonista centrale, sia come artista che come teorico, dell’avanguardia italiana degli ultimi sessant’anni.

L’obiettivo è quello di sottolineare l’estrema coerenza teorica che accomuna le varie serie di opere a cui Lombardo si è dedicato, le quali, pur nella loro discontinuità stilistico-formale, testimoniano la "programmatica differenza" della sua ricerca d’avanguardia rispetto al contesto dell’arte italiana dello stesso periodo.

La prima sezione della mostra è dedicata agli anni Sessanta, quando un giovanissimo Lombardo entra in maniera dirompente sulla scena, insieme ad altri artisti, quali Renato Mambor e Cesare Tacchi, che saranno ribattezzati "Scuola di Piazza del Popolo". La seconda parte della mostra è dedicata agli anni Settanta: decennio fondamentale per comprendere l’evoluzione della ricerca artistica di Lombardo. Successivamente la mostra si sofferma sulla Pittura Stocastica degli anni Ottanta e Novanta, quando Lombardo ritorna alla pittura. Lombardo studia algoritmi matematici capaci di creare forme senza senso che offrano la più ampia gamma interpretativa possibile. Il pubblico potrà vedere, anche le più recenti sperimentazioni dell’artista sulle Stochastic Unpredictable Faces, presentate per la prima volta ad Arezzo nel 2021.