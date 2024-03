Serata in musica per Alberto. Il ricavato dell’evento benefico sarà devoluto al Calcit

Morire a 54 anni, per un brutto male, che ha combattuto per più di due anni, dopo aver vissuto una vita in mezzo alle persone, con il suo sax, con il quale ha fatto la storia dei gruppi musicali del Valdarno. Alberto Aldinucci ha lasciato la vita terrena nel novembre del 2022, ma nessuno, soprattutto a Montevarchi, si è dimenticato di lui, e lo dimostra l’evento presentato in questi giorni, che vuole ricordarlo con una serata ricca di emozioni. Alberto, classe 1968, ha iniziato a suonare giovanissimo, poco prima che maggiorenne. La prima band si chiamava "Frammenti", poi è passato ai "Saxa Rubra" e via via ha suonato insieme a tanti altri amici, legati a lui da un fortissimo vincolo di amicizia. Il 23 marzo prossimo, allo Spazio Politeama di Montevarchi, si terrà una iniziativa benefica, "Un sax per la vita", nel ricordo di un musicista che n’è andato troppo presto. Iniziativa che unisce musica, volontariato e solidarietà e che è nata da un’idea del donatore Avis Stefano Burbui. E’ infatti promossa dall’associazione donatori di sangue e il ricavato sarà devoluto al Calcit. La serata inizierà alle 19.30 con un’apericena e poi con l’esibizione sul palco di gruppi musicali, solisti e dj, con i quali Alberto Aldinucci ha suonato nell’arco della sua vita. L’obiettivo della serata è anche quello di sensibilizzare le persone, specialmente i più giovani, all’importanza di condividere la "cultura del dono" attraverso il volontariato e la cura della salute. "Un evento lodevole – ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini - in omaggio ad un grande musicista, un appassionato di sax per 40 anni, un amico di tanti colleghi e persone che amavano ascoltarlo. Un evento che mette insieme beneficenza, musica e tanti giovani.

Mi preme anche evidenziare che tutti collaborano a titolo gratuito e mi auguro che i cittadini intervengano numerosi". "Siamo orgogliosi di partecipare a questa serata sia per onorare la memoria di Alberto, sia per promuovere il dono del sangue e del plasma che sono sempre più indispensabili per la salute delle persone – ha detto Daniele Giorgeschi di Avis Valdarno- "Questa serata pensata da Stefano Bubui è stata accolta a braccia aperte dal nostro neonato gruppo dei Giovani Avis – ha aggiunto Chiara Baglioni – un modo per ricordare un amico ma anche per promuovere nei più giovani soprattutto la cultura della salute". La prevendita dei biglietti è già attiva.