Serata di emozioni e musica. Vallesi sul palco del Signorelli per aiutare l’associazione Sogni

Una serata per esaudire i desideri di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche. Cortona tende la mano alla solidarietà verso il prossimo proponendo domani sera alle ore 21,15 un appuntamento al Teatro Signorelli con ospiti d’eccezione e il contributo del mondo scolastico del territorio. Il progetto è a firma dell’associazione Sogni realtà ormai ventennale che ha sede a Giavera del Montello in provincia di Treviso. La scelta di Cortona non è un caso.

Qui vive Marilena Calbini una delle anime dell’associazione ormai da qualche anno e ideatrice dell’ultimo progetto dell’associazione. Si intitola “Note nel silenzio” ed è concept-album musicale interamente dedicato alle emozioni delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi che gravitano nell’orbita di Sogni, tra chi è costretto a convivere con la malattia, propria o dei propri cari fino al sogno, con la sua funzione di appiglio per uscire dal buio. 10 canzoni i cui testi dei brani sono stati scritti proprio da Calbini, che ha trovato la collaborazione del musicista Riccardo Poto (noto per le sue collaborazioni con big della musica come Ivan Graziani, Lucio Dalla, Eugenio Finardi e tanti altri), che ha composto, prodotto e arrangiato i brani.

Proprio a Cortona domani sera il progetto sarà presentato per la prima volta al pubblico e per farlo Marilena ha coinvolto un parterre variegato.

A condurre la serata ci penserà l’attrice Linda Collini coadiuvata da Agnese e Federica, due volontarie di Sogni onlus. Tra i protagonisti che saliranno sul palcoscenico ci saranno anche il noto cantautore Paolo Vallesi, Walter Sterbini star di The Voice Senior e l’attore Jgor Barbazza.

Sul palco si alterneranno le esibizioni dei brani dell’album con le performance degli studenti dell’istituto Signorelli (liceo classico, liceo artistico e operatori del benessere) di Cortona, che daranno la propria interpretazione dei brani attraverso i dialoghi teatrali e i videoclip musicali realizzati a scuola con la supervisione dei propri docenti.

"Dare voce alle emozioni delle quasi 300 famiglie che in questi anni sono entrate in contatto con la nostra associazione è qualcosa che mi riempie il cuore di gioia", racconta Rudi Zanatta, fondatore e presidente di Sogni. Tutto il ricavato sarà devoluto a Sogni e contribuirà a realizzare i desideri dei “piccoli guerrieri” che, loro malgrado, si rivolgeranno all’associazione nel prossimo futuro.