Serata a tutto rock’n’roll Matthew Lee in concerto

Matthew Lee in concerto a Cavriglia stasera alle 21.30 in Piazza Berlinguer per uno show che unisce brani originali ai grandi classici del rock’n’roll, uno spettacolo coinvolgente e adrenalinico, grazie anche al suo eccezionale virtuosismo al pianoforte che lo rende unico. Nato a Pesaro, Matthew Lee da piccolo si innamora del Rock’n’Roll grazie ai dischi del padre, che gli fa conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dimostrando talento e amore innato per la musica, decide di frequentare il prestigioso conservatorio Rossini di Pesaro, da cui viene però radiato dopo quasi 9 anni, per incompatibilità del suo stile "esuberante" con gli studi classici. Ma proprio quello stile diventa la sua cifra e la sua fortuna. Comincia infatti giovanissimo ad esibirsi dal vivo, e la sua carriera live cresce rapidamente: suona prima in Italia, e presto comincia ad esibirsi in tutta Europa. Dopo il successo in Inghilterra, dove partecipa a numerosi Festival suonando prima di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones, la stampa inglese lo definisce "The Genius of Rock’n’Roll". Nel 2010, dopo essersi laureato in Giurisprudenza ad Urbino, debutta negli Stati Uniti al "Cincinnati Blues Festival" al fianco di grandi nomi del blues americano. Successivamente il tour lo porta ad esibirsi regolarmente oltre che in Europa anche in Russia, Emirati Arabi, Cina e Africa. Nel 2015 esce l’album "D’altri Tempi", pubblicato con la storica etichetta milanese Carosello Records e con il singolo "È tempo d’altri tempi" è il vincitore assoluto del Coca Cola Summer Festival. Sono famose le sue improvvisazioni al piano negli aeroporti e nelle stazioni. Del 2020 l’album "Rock & Love", è in tour in tutto il mondo.