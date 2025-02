Sequestrati in Valdarno oltre 23.000 accessori di abbigliamento contraffatti

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Un’operazione condotta dai militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno ha portato al sequestro di oltre 23.000 accessori di abbigliamento contraffatti e alla denuncia di un imprenditore di nazionalità cinese. L’azione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli economici del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Arezzo. L’indagine ha preso il via dopo che le autorità hanno individuato un’attività commerciale sospetta: un’azienda di produzione di capi di abbigliamento e accessori, recentemente avviata in un comune del Valdarno, che, pur avendo assunto alcuni lavoratori, non aveva ancora effettuato alcuna operazione di acquisto o vendita ufficialmente registrata. Durante un’ispezione all’interno del capannone industriale, i militari hanno rilevato l’assenza totale di registri contabili e documentazione fiscale, nonostante l’effettiva operatività dell’azienda.

Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti ben 23.317 accessori di abbigliamento – tra cui tessuti in stoffa, borsellini, cinghie, bracciali, cerniere, fibbie e bottoni – recanti i marchi di note case di moda. Tuttavia, la merce risultava priva di documentazione che ne attestasse la provenienza e la regolarità. Sulla base di queste evidenze, gli accessori sono stati posti sotto sequestro probatorio e il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo con l’accusa di ricettazione e contraffazione. Le successive verifiche, condotte anche con il supporto dei periti tecnici delle aziende titolari dei marchi, hanno confermato che l’attività non operava all’interno di una filiera produttiva lecita e che i prodotti presentavano segni distintivi falsificati. L’operazione rientra nel quadro della lotta alla contraffazione e ai traffici illeciti, un fenomeno che non solo danneggia le aziende legittime, ma rappresenta anche un rischio per i consumatori. Le autorità ricordano che l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva, essendo il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.