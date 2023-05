Sepolture solo al mattino. È polemica sull’ordinanza del sindaco

Il caro estinto può attendere le ore più fresche del mattino per essere sepolto, tumulato o traslato in un altro angolo del camposanto. A Montevarchi da giugno entrerà in vigore un’ordinanza firmata dal sindaco Silvia Chiassai Martini che prevede una novità sostanziale e che ha già suscitato non poche polemiche tra le forze politiche e dibattito in città. Il provvedimento stabilisce, appunto, che i servizi di tumulazione, inumazione e traslazione nelle necropoli del territorio comunale siano svolti dal lunedì al sabato esclusivamente in orario mattutino, dalle 8 alle 13, cancellando la possibilità di passare dal rito funebre, religioso o civile, alla tomba oppure al loculo di pomeriggio. Una decisione bocciata da Cristina Rossi del gruppo consiliare di opposizione "Impegno Comune" che sottolinea la cancellazione della garanzia di un servizio in funzione finora anche dalle 15 alle 17 e come in caso di esequie pomeridiane per dare una degna sepoltura ai propri congiunti o amici si dovrà aspettare l’indomani. "Nel frattempo – aggiunge - il feretro sarà mestamente ospitato nei malconci pseudo-magazzini dei cimiteri montevarchini".

Non piace neppure la motivazione addotta dalla sindaca per il cambio di rotta dovuto, spiega Rossi, alla circostanza che "quelle volte in cui le sepolture vengono fatte di pomeriggio le tocca pagare di più gli operai". Non solo perché, secondo la prima cittadina, dice la consigliera citando il testo dell’ordinanza, viene limitata l’efficacia di un altro servizio: quello di pronta reperibilità istituito per fronteggiare interventi urgenti e inderogabili nell’ottica di prestazioni efficienti alla collettività, di salvaguardia della pubblica incolumità e della difesa del patrimonio Comune. Amaro il commento di Cristina Rossi: "Francamente, chi si trovi sul punto di morire potrebbe essere assalito dall’angoscia del danno che provocherebbe ad essere sepolto nel pomeriggio. Manca soltanto di dare alla sepoltura pomeridiana anche la colpa delle guerre e della povertà nel mondo". Insomma, le spiegazioni non convincono l’esponente di minoranza e rappresentano, a suo dire, l’ultimo atto di chi è "capace di giustificare tutto e il contrario di tutto. Ben venga, dunque, il risparmio di pochi spiccioli di straordinario degli operai!" anche se le economie, prosegue, andrebbero ricercate altrove. E ricorda il contenzioso avviato nei confronti della società che gestisce la pubblica illuminazione e il palazzetto dello sport per non aver realizzato le opere di efficientamento energetico programmate. "Allora – conclude - risparmiamo sui cimiteri e facciamo aspettare all’addiaccio di un magazzino stonacato chi non ha voce per lamentarsi". L’auspicio finale è che gli amministratori facciano dietrofront.

Maria Rosa Di Termine