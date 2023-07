Senzatetto muore nella roulotte Il cane abbaia e dà l’allarme Un mazzo di fiori nel sottopasso

di Angela Baldi

E’ morto nella sua roulotte, l’unico riparo che aveva voluto. Accanto a lui il suo fedele compagno Bubu. E’ stato proprio il cane a dare l’allarme abbaiando insistentemente e attirando l’attenzione di un cucciolo di passaggio. Se ne è andato così Tiziano Birra, il senzatetto che da oltre 10 anni aveva scelto Arezzo per vivere. Originario del Canton Ticino in Svizzera, dopo tanto girovagare in Italia aveva scelto di fermarsi proprio in città.

Grazie ad una colletta per toglierlo dalla strada in cui dormiva, era riuscito ad avere una sorta di tetto sopra la testa per la generosità di tanti aretini. Gli stessi che si erano offerti di ripagare anche i vetri rotti del mezzo, distrutti quando qualche mese fa nella notte tra Natale e Santo Stefano, la roulotte era stata presa di mira da alcuni ragazzi che a sassate avevano sfondato le finestre.

A quell’ignobile gesto erano seguiti un biglietto di scuse e 80 euro per ripagare il danno. In quella roulotte parcheggiata nel resede esterno di una scuola in via XXV aprile, l’ex falegname svizzero di 57 anni, dopo aver perso il lavoro e dopo una depressione, ci viveva con il suo cane dal 2012 con in tasca un permesso della Provincia di cui quel terreno comunale è di competenza.

Ieri mattina il meticcio Bubu, regalatogli un paio di anni fa da alcuni amici per consolarlo della perdita del vecchio amico a quattro zampe Ciko, abbaiava a più non posso. Il cane infatti era riuscito a spalancare la porta della roulotte e ad attirare l’attenzione di alcuni passanti. Tiziano lo hanno trovato seduto al tavolino, forse per la colazione: mancato da qualche ora e il cane non era riuscito a risvegliarlo.

Sul posto sono accorsi la polizia per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte del clochard. Ieri la polizia ha compiuto dei rilievi sul posto ma non sono emersi segni di effrazione sul mezzo, né di violenza sul corpo: la morte è da ricondurre a cause naturali. Probabilmente il malore fatale dovuto all’aggravarsi di una malattia, un’epatite cronica, con cui il senzatetto conviveva da anni e aggravata da una vita vissuta per scelta ai margini ma che non gli aveva impedito di trovare in città tantissimi amici e persone disposte ad aiutarlo.

Chi offrendogli una spesa, chi una doccia, chi un po’ di abiti puliti. Sempre la generosità di alcuni cittadini molti anni fa durante un inverno particolarmente rigido, gli era valsa settimane pagate al caldo di un albergo. Proprio a uno degli amici di Tiziano, ieri il compito del riconoscimento della salma. E altri amici, quelli del bar, hanno lasciato un mazzo di fiori lungo il sottopasso di via Veneto, con una sua bella foto al centro.

Molto conosciuto nella zona di Saione, non lo vedremo più in compagnia del suo cane a chiedere un aiuto proprio in quel sottopasso dove ora brillano i fiori. Lui ci andava a leggere il giornale. Tra le tante passioni di Tiziano infatti c’era la lettura, dai libri di Mauro Corona al quotidiano "La Nazione", di cui era lettore accanito per documentarsi su tutti i fatti del giorno. Ieri mattina il meticcio Bubu, un po’ disorientato dall’accaduto ma docilissimo, è stato preso in custodia dai volontari dell’Enpa e trasportato al canile comunale dove resterà in attesa di trovare una nuova famiglia. I familiari di Tiziano avranno due mesi per reclamarlo; altrimenti l’animale sarà pronto per l’adozione.