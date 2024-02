"Senza sussidi non si va avanti"

"Sicuramente il tema degli sgravi fiscali è stato un fulmine a ciel sereno per tutta la categoria – spiega Carlo Bartolini Baldelli (nella foto), presidente di Confragricoltura – ormai diciamo che l’assenza dell’Ipef alla voce tassazioni era un dato considerato quasi consolidato". Dato che adesso assume i connotati di un peso per le realtà agricole dell’Aretino. "Certamente è un problema da non sottovalutare, ma non è il solo – prosegue Baldelli – c’è sicuramente un problema legato anche alle assicurazioni soprattutto quelle agevolate che sono a dir poco fondamentali per quanto riguarda la produzione di tabacco, nella frutticultura, nella produzione di olio, uva, vino. Tutto questo quando assistiamo ad un meteo sempre più imprevedibile che può appunto danneggiare i raccolti. Il contributo che andrà all’agricoltore sarà nettamente inferiore rispetto a quello percepito negli anni precedenti".

Poi c’è il tema della politica agricola comune, meglio conosciuta come Pac, che il presidente della Confagricoltura di Arezzo definisce essere "inadeguata", a tenere banco tra gli agricoltori alcuni dei quali hanno manifestato il proprio no alle recenti novità, manifestando al casello Valdichiana della A1.

"Sono tanti i temi, le problematiche, da affrontare per il nostro settore - sottolinea Carlo Bartolini Baldelli - ed è anche per questo che abbiamo organizzato per lunedì prossimo ad Arezzo un tavolo di confronto a cui prenderanno parte una delegazione di aziende ma soprattutto l’onorevole Nisini e la senatrice Petrucci, rappresentanti per il territorio aretino in Parlamento, a cui presentare la situazione attuale, avanzando proposte per aiuti rapidi ad un settore in affanno".