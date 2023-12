"Senza margini" sbarca in via Cavour

Stasera alle 21, l’Associazione culturale Ezechiele Aps organizza a Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo, la festa per la conclusione di "Senza margini", progetto di arte, musica, cultura, partecipazione e inclusione sociale realizzato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune, Associazione Medici per l’Ambiente e Fondazione Guido d’Arezzo. La serata è l’occasione per presentare i risultati finali del progetto rivolto a bambini, ragazzi diversamente abili e detenuti della Casa Circondariale di Arezzo, che si è svolto da giugno a dicembre 2023 all’interno del Centro Polivalente delle Arti del Mosaico di Andreina di Indicatore. Allo stesso tempo l’Associazione Ezechiele ha l’opportunità di ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto "Senza margini". Questi i dati definitivi del progetto: 72 partecipanti, 336 ore di laboratori gratuiti di chitarra e ukulele, arte del mosaico e fumetto, iniziative varie come mostre di pittura, performance, presentazioni di libri, concerti e ben quattro feste realizzate per coinvolgere le varie realtà del territorio. Due le collaterali della serata: l’esposizione delle opere di alcuni membri del Cenacolo degli Artisti Aretini, poi la mostra fotografica e la presentazione di una brochure sulla storia di Indicatore, oggi conosciuto nel mondo grazie al Mosaico di Andreina.