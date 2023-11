"Senza giustizia non ci sarà pace". In cento in piazza per la Palestina

AREZZO

Da piazza Zucchi, nel cuore di Saione, a piazza Sant’Agostino, in pieno centro storico per dire no alla guerra ma soprattutto per ribadire il diritto alla libertà del popolo palestinese. A distanza di quasi tre settimane dalla manifestazione che animò piazza Zucchi il comitato di solidarietà per la Palestina si è riunito, richiamando attorno al proprio impegno e ai propri slogan diverse anime. Lontano da un quartiere con una alta percentuale di popolazione di religione musulmana ecco almeno un centinaio di partecipanti, di tutte le età. Ci sono anche tanti volti noti, da Marco Tulli, a Franco Dringoli, passando per il presidente provinciale delle Acli Luigi Scatizzi, e non solo. Ci sono palestinesi, musulmani, i ragazzi del Fronte della Gioventù Comunista che portano uno striscione dove c’è scritto "i popoli hanno diritto alla lotta".

Ma l’attenzione è rivolta oltre che alla musica, a canzoni che richiamano appunto la Palestina, alle parole e alle testimonianze. Il presidio di Sant’Agostino - attenzionato dalle forze dell’ordine - è l’occasione per Nedal Al Zyod Cini, optometrista rientrato di recente dai campi profughi in Giordania di raccontare al propria esperienza. "Questa guerra ha origini antiche - spiega Nedal - io stesso, venendo da una famiglia di beduini, ho vissuto l’esperienza del campo profughi. Ho visto amici morire perchè giocavano con un oggetto senza aver compreso che si trattava di una bomba. Da piccoli si arriva a giocare alla guerra perchè è l’unica cosa che vedi. Ciò che accade oggi è il frutto di una azione perpetrata dal decenni e che ha visto la comunità internazionale non curarsi di quanto stava accadendo". Parole a cui fanno eco quelle di Yousef Salman, delegato per l’Italia della Mezzaluna rossa palestinese. "È bene precisare subito un aspetto - spiega Yousef - questa guerra, questo odio, non è dettato dalla religione. I palestinesi per secoli hanno vissuto accanto agli israeliani. Il conflitto nasce nel 1948 quando il movimento sionista ha preso sempre più campo. Ecco, vorrei che questo fosse chiaro: i palestinesi non sono contro il popolo ebraico, sono contro il sionismo, è una cosa ben diversa e ad Israele c’è una parte della popolazione, magari in minoranza, che riconosce il diritto alla libertà dei palestinesi"

M.M.