Sentieri nel tempo e Manon Lescaut in scena Il "Terre In Festival" fra teatro e musica Sentieri nel tempo: un progetto speciale di Laboratori Permanenti in prima nazionale con Paola Giuntini, Fabio Ciampelli, Gian Carlo Baglioni. Stasera al Castello di Sorci conferenza-spettacolo Manon Lescaut di Giacomo Puccini con Michele Casini. Un viaggio nel tempo per godersi la bellezza dei boschi e paesaggi. Ritrovo alle 16.50 a Pianezze Monterchi.