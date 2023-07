Sentieri alle Balze "Interventi immediati"

CASTELFRANCO

I consiglieri del "Gruppo Democratici del comune di Castelfranco Piandiscò" Michele Rossi e Giancarlo Vecchi hanno presentato al sindaco Enzo Cacioli un’interrogazione urgente per il ripristino dei sentieri all’interno del territorio delle Balze, temporaneamente chiuso al traffico veicolare e pedonale dallo scorso 13 luglio a causa di un cedimento lungo il borro delle fossate, che fa parte dell’anello della viabilità delle Balze stesse che ha inizio da Castelfranco e che rappresenta il tratto più suggestivo che può offrire il Valdarno. Un percorso, questo, quotidianamente vissuto all’anno da centinaia di visitatori e turisti, soprattutto in una stagione come questa che da sempre richiama nella vallata valdarnese un grande numero di persone anche da fuori Italia.

"Siamo pronti – affermano i due consiglieri – a prendere pala e decespugliatore e a dare una mano per rendere percorribile il percorso pedonale delle Balze. Abbiamo ricevuto molte lamentele e se il sindaco non disporrà l’intervento in tempi brevi siamo disponibili, con altri cittadini, a dare una mano per recuperare il sentiero. Le Balze sono un bene comune importante per il nostro territorio e stanno a cuore a tutti. In quel punto il sentiero è pianeggiante e i cedimenti sono noti quindi una soluzione alternativa non è difficile da trovare".

Rossi e Vecchi invitano l’amministrazione, e i suoi uffici comunali, a provvedere urgentemente agli interventi necessari per ripristinare, da subito, il passaggio pedonale per consentire la continua fruibilità dei sentieri delle balze chiedendo, altresì, al primo cittadino di conoscere le tempistiche di intervento e di rimozione del divieto di transito pedonale.

Massimo Bagiardi