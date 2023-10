"Sensazioni positive". Mattesini vede il sorpasso

AREZZO

La percezione - di chi all’interno del Partito Democratico è più vicino all’area di Barbara Croci - è sicuramente positiva, almeno sulla base degli ultimi risultati registrati, arrivati dai vari circoli della provincia aretina. "A mio avviso potrebbe delinearsi una vittoria importante per quanto riguarda Barbara" spiega Donella Mattesini (nella foto), tra le donne del Pd che ha sostenuto fin da subito la candidatura dell’ex assessore del Comune di Anghiari. "Ci tengo però a precisare un aspetto - prosegue Mattesini - non dobbiamo cadere nell’errore di considerare questo percorso per la segreteria provinciale del Partito Democratico come una sorta di contrapposizione. Non è una gara dove alla fine ci sarà un vincente e uno sconfitto. Si sta parlando comunque di idee, dello stesso partito, di due mozioni. Di certo c’è da sottolineare un aspetto importante come quello della partecipazione, di un rinnovato interesse, degli interventi che stanno accompagnando questo processo di rinnovamento delle cariche della segreteria". Una sorta di riscoperta della politica per certi versi, secondo Donella Mattesini che poi ribadisce il proprio sostegno a Croci. "Conosco Barbara da molti anni ormai, e so quali sono le sue qualità, quelle che potrà poi mettere al servizio della segreteria del Pd. Barbara poi rappresenta anche una novità: è la prima donna candidata alla segreteria aretina del partito".