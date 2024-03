Semine di salute sul campo. Cibo sano sulla tavola del futuro

In un mondo in cui le distrazioni sono infinite e le tentazioni abbondano, nutrirsi bene diventa un atto di resistenza, una dichiarazione audace di amore e cura verso noi stessi.

Il nostro viaggio nel mondo dell’alimentazione è iniziato con lo studio della piramide alimentare, che ci ha insegnato l’importanza di consumare frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, limitando grassi e zuccheri. Abbiamo approfondito l’argomento con il progetto "Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare", della Coldiretti, incontrando Carlo Porcu, James Lewis Benedetto e Gabriele Conticini, con i quali ci siamo confrontati su temi attuali come i cibi sintetici, la sostenibilità ambientale e il Nutri-Score.

Abbiamo scoperto l’importanza dei prodotti a chilometro zero e del sostegno ai produttori locali tramite la rete Campagna Amica che collega i consumatori con gli agricoltori incoraggiando la vendita diretta dei prodotti agricoli.

James ci ha spiegato che promuovono pratiche agricole sostenibili e aiutano le filiere agroalimentari a km zero. Carlo, cuoco contadino, ci ha illustrato le benefiche proprietà nutritive del cavolo nero, molto versatile in cucina. Abbiamo discusso del Nutri-Score, un sistema di etichettatura che dà informazioni chiare sulla qualità nutrizionale degli alimenti confezionati, aiutando a fare scelte più sane. Utilizza colori dal verde al rosso, indicando con "A" gli alimenti più salutari e con "E" quelli meno.

Il punteggio considera zuccheri, grassi, sale, calorie e fibre: più basso il punteggio, migliore la qualità nutrizionale. Tuttavia, l’adozione potrebbe penalizzare prodotti italiani di alta qualità come l’olio di oliva, ricco di grassi ma salutare. Interessante è stato il tema della carne coltivata in laboratorio.

La Coldiretti si è opposta fermamente alla sua introduzione sul mercato italiano, lottando sia a Bruxelles che in Italia. Ha raccolto due milioni di firme ed ha vinto la battaglia ottenendo la legge 172/2023 che vieta la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico.

Questa battaglia è stata motivata dalla difesa degli agricoltori italiani e dai dubbi sulla sicurezza della carne sintetica, evidenziati anche dai ristoratori israeliani che richiedono ai clienti di firmare una liberatoria prima di consumarla.

In conclusione, in questo viaggio attraverso l’educazione alimentare, abbiamo imparato l’importanza di un impegno comune per la sicurezza alimentare grazie al quale possiamo sperare in un futuro più sano e sostenibile per tutti.