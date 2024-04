Ciak, si gira in centro ad Arezzo. Caccia alle comparse, spazio alle selezioni: ecco quando

Arezzo, 9 aprile 2024 – Tutti in fila per una parte. Quella di domani sarà infatti la prima delle due giornate riservate alle selezioni per la nuova produzione cinematografica attesa in città nel prossimo maggio. Ieri la Spoletini Casting, realtà che lavora nel mondo del cinema dal 1957, ha iniziato ad esaminare le comparse a Chianciano Terme, mentre domani e giovedì appuntamento in centro ad Arezzo. Nel volantino che sui social ha catturato l’attenzione di molti viene segnalata come sede della selezione quella della Fondazione Guido d’Arezzo, in Corso Italia 102, con orario dalle 14 alle 19 per la giornata di mercoledì 10 aprile, e dalle 8 alle 15 per la giornata di giovedì 11 aprile. Ma che tipo di figure vengono selezionate? Nel volantino si parla di uomini e donne di tutte le nazionalità, dai 18 ai 75 anni, ma anche di bambini e bambine, adolescenti, dai 7 ai 13 anni. Oltre a loro la produzione cerca ballerini e ballerine, ma anche un quintetto d’archi o comunque musicisti per andare a formare un quintetto d’archi. Le comparse saranno chiamate a lavorare per una o più giornate nel prossimo mese di maggio quando la macchine da presa gireranno tra la Val d’Orcia, Montecatini (altra città sede di due giornate di selezioni) e appunto Arezzo.

Ad oggi vige il massimo riserbo sulla produzione. Top secret il nome anche se potrebbe trattarsi secondo alcuni di un’opera destinata a piattaforme streaming come Netflix ad esempio. Di certo si parla di un film, per il quale la selezione dei figuranti è affidata alla Spoletini Casting che dal 1957 ha avuto modo di lavorare anche per film come Il presidente del Borgorosso football club con Alberto Sordi, Il postino con Massimo Troisi, e molti altri ancora come La vita è bella di Roberto Benigni, girato anche in terra aretina.

Certo è che per Arezzo si tratta di un’altra vetrina, del ritorno della settima arte dopo il capolavoro che valse a Benigni l’Oscar, ma anche delle commedie di Leonardo Pieraccioni, fino ad arrivare, in ordine di tempo, alle fiction destinate non solo a emittenti televisive nazionali. È il caso del vicequestore Fosca Innocenti che dopo due stagioni di indagini su Canale 5 ricche di scorci tra centro storico, Valdichiana e parte del Casentino, si è interrotta pochi mesi dopo la notizia del possibile trasferimento in un’altra città toscana. Oppure c’è il caso di Rumors - La casa brucia, storia e produzione tutta aretina con i ragazzi di Farrago che hanno realizzato una serie poi inserita nel catalogo di Prime Video.

Adesso un altro appuntamento, questa volta per un film, per il quale occorrono appunto comparse. Chiunque volesse partecipare potrà farlo mettendosi in contatto con i riferimenti inseriti nel volantino e registrandosi fin da adesso sul form disponibili sul sito internet della Spoletini Casting.

Matteo Marzotti