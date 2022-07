Sei Toscana dà voce ai cittadini: prende il via l’indagine di customer satisfaction

Arezzo, 20 luglio 2022 - Sei Toscana avvierà in questi giorni la periodica indagine di customer satisfaction che permetterà ai cittadini dei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud di dare la propria valutazione sulla qualità dei servizi offerti dal gestore. L’indagine si concentra sulle diverse modalità di raccolta dei rifiuti e di svolgimento dei servizi, tenendo conto di alcuni aspetti specifici nei comuni interessati dalle recenti riorganizzazioni.

L’obiettivo è quello di rilevare la qualità dei servizi prestati, come questa sia percepita dai cittadini e quindi il loro grado di soddisfazione, nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi stessi messi a disposizione della comunità.

L’indagine, che fa seguito a quelle già realizzate negli anni scorsi, verrà effettuata attraverso un questionario online veicolato sui canali di informazione e sul sito di Sei Toscana.

Il campione rilevato verrà analizzato in base al territorio di appartenenza e, come consuetudine, i risultati dell’indagine saranno restituiti a tutte le Amministrazioni comunali e ad Ato Toscana Sud in incontri dedicati, che offriranno l’occasione anche per un’analisi condivisa delle esigenze rilevate in ciascun contesto territoriale.