Sei Toscana, consegna del kit del porta a porta agli uffici di via Trento e Trieste

Arezzo, 17 maggio 2023 – L’amministrazione comunale di Arezzo e Sei Toscana attivano le consegne del kit del porta a porta per le utenze che si sono trasferite nelle zone servite dalla raccolta domiciliare o a seguito di nuova iscrizione al ruolo Tari.

I cittadini possono ritirare il materiale al punto di consegna presso gli uffici di Sei Toscana, in via Trento e Trieste, che sarà aperto i martedì e i giovedì dalle 12 alle 17. Per il ritiro è necessario presentare un documento di riconoscimento, o codice fiscale, e la ricevuta dell’ultima bolletta Tari pagata.

Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare in forma scritta una persona di fiducia. Tutti i calendari del porta a porta sono consultabili e scaricabili anche sulla pagina www.seitoscana.it/comuni/arezzo.