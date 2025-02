"Sei... dunque esisti" in scena lo spettacolo ispirato a Pirandello

L’Associazione culturale Masaccio nel mese di febbraio sarà in scena al Circolo Acli di San Giovanni. Sabato 22 alle ore 21.15, sarà la volta di "Sei... dunque esisti", con la regia di Mirko Angelo Castaldo (nella foto), rappresentata dalle attrici del Laboratorio Teatrale "inStabile" ed ispirata al capolavoro di Luigi Pirandello "Sei personaggi in cerca d’autore". In questo spettacolo intenso ed emozionante si esplorano le complessità dell’identità e della realtà, attraverso la lente del teatro stesso. Sei personaggi, intrappolati tra vita e rappresentazione, si confrontano con le loro esistenze dando vita a un’esperienza teatrale che invita il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero "esistere".

Il progetto nasce dalla passione per il teatro e dalla volontà di reinterpretare un grande classico in chiave moderna, dando forma a un lavoro che non è solo un omaggio a Pirandello, ma anche una riflessione sulle dinamiche contemporanee dell’esistenza. Informazioni e prenotazioni: [email protected]