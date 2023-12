Sei borse di studio per studenti meritevoli. Aperte le candidature fino a metà gennaio

Monte San savino premia il merito degli studenti. Sono aperti da qualche giorno i termini per la presentazione delle candidature per l’assegnazione della borsa di studio "Premio Studenti meritevoli": un modo con cui il comune diu Monte San Savino premia gli studenti savinesi che si sono distinti nell’anno scolastico passato per il loro merito e così facendo sostenere la formazione degli studenti e di incoraggiare loro nella prosecuzione degli studi ed il raggiungimento si sempre più elevate competenze. I beneficiari della Borsa di studio saranno gli studenti residenti nel Comune di Monte San Savino che hanno riportato al termine del ciclo di studi con alte votazioni: per chi ha concluso le medie è necessario terminare con almeno la media del 9, mentre con almeno 99 se si ha fatto la maturità alle superiori. Per poter accedere alla borsa di studio è necessario essere residenti nel comune di Monte San Savino, non esser mai stati bocciati durante l’anno scolastico, aver ottenuto un voto in condotta non inferiore a 8 oltre ad aver ottenuto quella votazione minima anzi detta. In totale saranno assegnate 6 borse di studio: tre da 100 euro e tre da 200 euro. L’assegnazione dei premi è demandata ad una commissione tecnica composta dall’assessore alla scuola, in veste di presidente, il dirigente dell’istituto scolastico o un suo delegato. Per presentare le candidature c ‘è tempo fino al prossimo 15 gennaio (compreso). le modalità sono spiegate nel sito istituzionale del comune di Monte San Savino: sarà possibile sia consegnarla "mano" allo sportello unico del Municipio in corso Sangallo, per posta elettronica certificata Pec oppure tramite ordinario invio mail agli indirizzi istituzionali di Palazzo del Monte. L’iter spiegato nelle pagine del comune.