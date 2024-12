"Segui la stella" in scena per "Libera un sacco di storie"

Letture di Natale nel cuore di Castiglion Fiorentino con la rassegna "Libera un sacco di storie". E’ in programma oggi un nuovo pomeriggio per i bambini e per i loro genitori che, inseriti nel programma de "La torre di Babbo Natale", permetterà di respirare la magia delle festività attraverso le emozioni, le suggestioni e la fantasia di alcune delle più belle storie della letteratura natalizia. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dall’associazione Noidellescarpediverse con il coinvolgimento degli attori della Libera Accademia del Teatro e di rumorBianc(O), prevedendo ogni giornata una doppia replica alle 16.00 all’aperto nelle scalinate della chiesa di Sant’Angelo al Cassero e alle 17.00 al chiuso nel Museo Civico Archeologico. Il tutto, in un’ambientazione a tema tra luci e decorazioni, con i piccoli spettatori che riceveranno coperte e cuscini per assistere al meglio alle letture.

La conclusione della rassegna è prevista per oggi quando Boncompagni sarà affiancato da Chiara Renzi in "Segui la stella" dove verranno ripercorse le vicende di chi segue la stella cometa per arrivare in tempo alla capanna della Natività.