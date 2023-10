Segre: "La speranza è Rondine". Lancia ancora la cittadella da Fazio e il vescovo porta i giovani al borgo

"Rondine è la principale speranza che si è presentata nel mondo per rovesciare l’orrore": Liliana Segre torna con le parole e con lo sguardo alla Cittadella sull’Arno. E ci torna di nuovo dalla trasmissione di Fabio Fazio, che le dedica la prima puntata della nuova navigazione, lontana dagli schermi Rai. Ci torna anche se per una volta lo fa con l’incrinatura di chi trema davanti all’ennesima deriva della guerra.

"Possibile che quelle utopie che si sono presentate negli anni, in testa la convivenza tra palestinesi e israeliani nella cittadella della pace di Rondine, siano state inutili?". Lo dice con angoscia ma la sua risposta resta la stessa del giorno in cui a Rondine aveva affidato l’eredità unica della sua testimonianza. "In quel borgo israeliani e palestinesi condividono la stessa stanza, lo stesso bagno, non esiste niente di più intimo: possibile che sia tutto inutile, che non restino altro che incubo, delusione, disperazione?". E nello stile di un racconto che non si è interrotto ma continua attraverso Rondine, ecco la speranza. "Che speranze ci sono per una nonna come sono io, riportata a un tempo lontano che credevo non avrei vissuto più, possibile siano state solo false speranze?". Parole che bucano lo schermo e in un lampo i chilometri che dividono lo studio di Fazio da Arezzo. "Rinnovo l’emozione di sentire quanto Liliana Segre creda da 27 anni a questa realtà e spero che ancora di più il suo appello ci aiuti a trovare nuovi alleati per stringersi davanti a questi ragazzi". Franco Vaccari, il presidente della cittadella, è corso a casa appena ha saputo che Liliana sarebbe riapparsa in tv. Per lei, certo, ma anche nel presentimento che da lì sarebbe partito un altro messaggio, un’altra lettera fermo posta. È corso giù proprio da Rondine dove il Vescovo Andrea Migliavacca ieri ha portato duecento giovani di fronte ai ragazzi dello studentato. Un incontro dopo la Gmg ma anche una carezza a chi dall’Arno segue la guerra di casa sua. "La nostra visita vuole essere un segno profetico, la vicinanza di una chiesa ad un’esperienza straordinaria e ai suoi protagonisti". Un’esperienza che raccoglie in poche parole.

"Un germoglio di pace fatto di coraggio, di dolore, di angosce che ogni giorno cercano di non lasciarsi sopraffare dall’odio". Alla fine il suo incontro del tutto privato, dietro gli scuri di una delle case dello studentato, con i ragazzi protagonisti dell’ultimo conflitto. Mentre ragazze ucraine e russe raccontavano agli altri la loro esperienza.

Ma le parole di Liliana Segre cosa possono sussurrare a quei giovani appena arrivati da Israele e Palestina e inchiodati alla tragedia della guerra? "Una donna - risponde Vaccari - che ha tutta la storia sulle spalle, che ha vissuto l’orrore più incredibile fa eco della tragedia del Medio Oriente. Come se gli dicesse: Sono riuscita a spezzare il mio odio rimanendo donna di pace. Ora spezziamolo insieme".

Lucia Bigozzi