Sedie a rotelle donate a Confraternita e Croce rossa dalla Dukes Cares

SANSEPOLCRO

In attesa di vincere quello di Serie D, la Pallacanestro Sansepolcro ha vinto il campionato della solidarietà. Nei giorni scorsi, attraverso "Dukes Cares", sono state consegnate due sedie a rotelle alla Confraternita della Misericordia e alla Croce Rossa di Sansepolcro. La richiesta è pervenuta dalle due storiche realtà cittadine, che si occupano da sempre di aiutare chi ne ha più bisogno. L’acquisto delle carrozzine è stato possibile grazie all’ormai solita e consolidata generosità degli iscritti alla Pallacanestro Sansepolcro che anche quest’anno, acquistando il pacco di Natale proposto dalla società, hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. L’iniziativa sociale "Dukes Cares", fin dalla sua nascita nel 2020, si è posta obiettivi che ponessero al primo posto la solidarietà e il benessere comune all’interno delle comunità in cui facciamo quotidianamente attività sportiva.

Rispettando questi propositi, in questi tre anni la società ha acquistato defibrillatori, sedie a rotelle, un canestro per "Casa di Rosa" e stampanti per il reparto di oncologia dell’ospedale biturgense; ha poi regalato alla città dodici panchine rimesse a nuovo da posizionare nei parchi e lungo i viali e donato diversi panettoni e uova di Pasqua alla Caritas di Pieve Santo Stefano e al centro San Lorenzo di Sansepolcro.

"Obiettivi magari non trascendentali, ma raggiungibili in breve tempo per poter intervenire rapidamente, andando così incontro alle necessità che via via ci vengono sottoposte da associazioni ed enti della nostra Valtiberina", scrive la Dukes nella sua nota.

Con la consegna delle uova di Pasqua, avvenuta in questi giorni, vi è la certezza del raggiungimento di un altro obiettivo sociale. Gesti rimarchevoli da parte di una realtà associativa capace di coniugare al meglio sport e sociale.

C.R.