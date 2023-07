Sede dei vigili: il progetto va a picco Verso la risoluzione del contratto Ghinelli: "Ma quella caserma si farà"

No, quella caserma non s’ha da fare. La storia della nuova sede della polizia municipale in via Filzi infila una strada senza uscita.

Oddio l’aveva infilata da tempo. E non solo per le mille contestazioni ad un progetto incastrato proprio in via Filzi, nel cuore di Saione, una soluzione angusta sul piano viario. No, chi aveva sempre bocciato quel progetto continua a bocciarlo: ma tutto si arena per altri motivi.

Ormai da mesi il cantiere è sostanzialmente fermo. Ogni tanto, raccontano i residenti, si vedono o si sentono operai rimuovere materiali. Ma siamo al passo della tartaruga. E al momento delle decisioni irrevocabili.

L’assessore Marco Sacchetti già da tempo aveva confessato la sua amarezza per l’ennesimo stop di questo cantiere. Ne aveva avuti altri, via via tamponati sul filo della trattativa, ridefinendo i termini dell’operazione. Un’operazione salata, si parla di circa sei milioni di euro.

Ora siamo quasi alla resa dei conti. L’ipotesi nettamente più probabile è che si vada ad una risoluzione del contratto. E il sindaco Alessandro Ghinelli non lo nega. "E’ vero, siamo vicini ad un passo del genere, non posso non confermarlo".

In una storia dove tutto è difficile, perfino chiudere la partita. Perché la soluzione progettuale è il project financing: una banca acquisisce l’immobile ed è una sorta di terzo soggetto nell’operazione. Come uscirne? E’ una partita nella quale sono impegnati non solo gli amministratori ma anche tecnici ed avvocati, forse più i secondi dei primi.

La linea della risoluzione, pur non ancora ufficiale, è nettamente prevalente. Forse già entro la fine di luglio sarà presa la decisione definitiva.

A quel punto si aprirà uno scenario carico di dubbi. Non è un mistero che per Ghinelli si tratti di uno dei lavori sui quali ha messo la faccia sua e quella della giunta. Forse proprio per la bufera di contestazioni che si erano accompagnate alla localizzazione.

Il sindaco voleva che la caserma fosse un segnale chiaro sul piano della sicurezza. In una parola? Riportiamo la sede a Saione (c’era stata per anni ma in affitto e in via Guelfa) e così indichiamo la priorità di ridare slancio ad un quartiere che sulla sicurezza si gioca il suo futuro. Ma a dividere era stata la localizzazione di via Filzi: l’acquisizione della ex scuolina francescana, la carenza della sosta intorno, i problemi di circolazione.

La grande occasione quindi di tornare indietro sui propri passi e lanciare una nuova caserma sì, ma altrove? No, su questo fronte il sindaco non intende fare neanche un passo indietro.

"La caserma dei vigili per quanto mi riguarda sarà realizzata e realizzata in via Filzi, lì dove era sempre stata immaginata". Avanti tutta. Più difficile individuare il percorso da seguire. Perché con l’eventuale ma probabilissima risoluzione del contratto non puoi semplicemente sostituire una ditta con un’altra. Sempre tra l’altro, e non ci sarebbe da stupirsi, che invece a fronte di una scelta drastica non possa partire un contenzioso, di quelli che lascerebbero via Filzi nella palude.

Di fatto ancora alla fine di giugno si era alzata la richiesta da parte della ditta di una ulteriore revisione dei prezzi: come sempre appendendola ai rincari nell’edilizia seguiti alla guerra. Ma stavolta il semaforo dovrebbe essere rosso. E i tempi scritti nei cartelli del cantiere sono lì a confermare come questo intervento non sia in realtà mai decollato davvero.

Alberto Pierini