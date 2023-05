Secondo ponte Bufera 5 Stelle "Troppi ritardi"

Botta e risposta fra Movimento 5 Stelle e vicesindaco Riccardo Marzi sui lavori del secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro. Il primo insiste sui ritardi che caratterizzano la conclusione dell’opera e pone anche un dubbio: "Quando parla di "consolidamento" – dice l’esponente Catia Giorni - non si capisce se Marzi faccia riferimento a interventi già previsti oppure ad attività resesi necessarie a seguito di qualche imprevisto. Ci dica Marzi se si siano verificate problematiche finora non rese pubbliche". L’altro aspetto concerne la viabilità di collegamento, ovvero l’allargamento di via dei Banchetti fino via Bartolomeo della Gatta. "La sua risposta è stata sempre sprezzante e al limite dell’insulto personale, sempre accompagnata dalla rassicurazione che il tutto sarebbe stato risolto in maniera rapida e brillante. Dopo molti (troppi) anni la questione è invece ancora irrisolta e Marzi ci parla di "progetti in fase di approvazione" e di "espropri da completare", il che fa facilmente presagire tempi non brevi per il completamento", conclude la Giorni. Ma la replica del vice di Fabrizio Innocenti non si è fatta attendere: "Le sparate del Movimento 5 Stelle di Sansepolcro sul Ponte si qualificano da sole ma non ci aspettiamo altro da chi da sempre è stato contrario ideologicamente a questa opera. I tecnici del Comune insieme alla direzione dei lavori e ai progettisti (un team di almeno 10 persone tra ingegneri e tecnici) lavorano quotidianamente per arrivare alla conclusione dell’opera. Servirebbe maggiore rispetto – prosegue Marzi - da parte di alcune forze politiche nei confronti di chi mette a disposizione qualificate competenze per la più grande opera mai realizzata a Sansepolcro. Il cronoprogramma dell’intervento prevede a giorni l’approvazione e la sottoscrizione dell’ultima variante, la numero 3 e poi il collaudo statico. Per quanto riguarda la strada di collegamento con Via Bartolomeo della Gatta, è in fase di completamento il progetto esecutivo e il successivo avvio della fase di appalto dei lavori. Tutti lavori finanziati, ovviamente".