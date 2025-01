Seconda edizione dello stage invernale di danza Open Cab Winte

Seconda edizione dell’Open Cab Winter, lo stage invernale dedicato al mondo della danza tra lezioni e laboratori. L’appuntamento, iniziato venerdì si conclude oggi ed è promosso ad Arezzo dall’associazione Progetti Per La Danza e fornisce un fine settimana di formazione per danzatori e danzatrici a partire dagli undici anni di età provenienti dall’intera penisola. Le tre giornate sono ospitate dai locali del Carolina Basagni Centro Danza e vedono la presenza di maestri di spessore nazionale, con lezioni di tecnica classica tenute da Antonina Randazzo, di modern da Christian Carubelli e di contemporaneo da Paola Valenti.

L’Open Cab Winter, con la direzione artistica di Stefania Pace, offrirà un’occasione di perfezionamento e crescita individuale con la consegna di borse di studio per audizioni ed eventi estivi che saranno conferite ai danzatori più meritevoli, ma orienterà una particolare attenzione anche alla dimensione collettiva per la preparazione di coreografie che potranno essere presentate in concorsi, contest e spettacoli.

Lo stage, infatti, troverà il proprio cuore nell’individuazione dei futuri componenti del Cab- Collettivo Arezzo Ballet, la prima formazione di danza in rappresentanza della città di Arezzo che propone ai propri allievi e alle proprie allieve un percorso di formazione volto a sostenerne una futura carriera professionale e a valorizzarne pienamente le capacità artistiche.

In quest’ottica, l’Open CAB Winter sarà impreziosito anche da laboratori coreografici dove verranno approfondite diverse componenti tecniche e artistiche, individuali e di gruppo, per andare a gettare le basi per la realizzazione dei nuovi balletti che il collettivo porterà sul palcoscenico nel 2025.

Le giornate sono la prima tappa di un anno ricco per Progetti Per La Danza. Sabato 1 e domenica 2 marzo il teatro Petrarca sarà sede dell’undicesima edizione del concorso internazionale "Piero della Francesca", tra il 20 e il 27 luglio, invece, è in programma InDanza&InArte.