Seconda edizione del premio Nuccia Capitani, un riconoscimento al merito scolastico

Arezzo, 17 ottobre 2023 – Si svolgerà sabato 21 ottobre dalle 16 al Centro di GeoTecnologie la seconda edizione del premio “Nuccia Capitani”, nato lo scorso anno per omaggiare e gratificare le studentesse e gli studenti che si sono diplomati nell’anno scolastico 2022-2023 con la votazione di 100 e 100 e lode negli Istituti superiori Isis Valdarno e Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi.

Nuccia Capitani per tanti anni ha vissuto a diretto contatto con gli studenti nel suo lavoro di segreteria scolastica “accompagnandoli con operosità nel loro percorso di studio e di crescita”.

Per questo la Fondazione Ets “Mauro e Nuccia Capitani” ha istituito il prestigioso riconoscimento. Alla cerimonia, patrocinata dalla Regione Toscana, dalla provincia di Arezzo, dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Comune di Montevarchi parteciperà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Ai 66 ragazzi e ragazze sarà consegnata una litografia personalizzata realizzata dall’artista Mauro Capitani numerata e firmata, raffigurante la dea Atena, dea della ragione, delle arti, della letteratura. Una tavolozza di vibranti e gioiosi colori che rappresenta simbolicamente l’eccellente conclusione del percorso di studi.

“La Regione Toscana – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – sostiene con il proprio patrocinio il Premio ‘Nuccia Capitani’, un momento formale di riconoscimento del valore di tanti giovani che hanno concluso il loro percorso di studi nella scuola secondaria, ottenendo il massimo risultato all’esame di Stato.

Per me è un onore essere parte di questo evento. Ringrazio la Fondazione ‘Mauro e Nuccia Capitani’ per l’istituzione di questo Premio, per l’attenzione verso i giovani, per la spinta che dà loro a fare sempre di meglio, far fiorire i propri talenti qualunque essi siano.

Il Premio ‘Nuccia Capitani’, infatti, valorizza chi ha ottenuto risultati eccellenti, ma ricorda a tutti noi che ognuno custodisce capacità peculiari, che ha il diritto e il dovere di far fruttare. E che è compito della società, e dunque anche delle Istituzioni, creare le condizioni perché i nostri giovani possano costruire il loro ed il nostro futuro.

Ritengo che la Maturità sia una sfida importante, forse il primo significativo passo nel mondo adulto, un confine simbolico che i protagonisti del Premio ‘Nuccia Capitani’ hanno varcato con successo grazie al loro impegno, la loro dedizione, la capacità di fronteggiare difficoltà e tensioni”.

Quest’anno si aggiunge un ulteriore riconoscimento, dedicato a Cristiano Marini che andrà ad uno studente o una studentessa che sarà estratto a sorte fra quelli premiati. “Cristiano – le parole di Mauro Capitani, presidente della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani – è stato il caro amico, una bella persona, uno stimato uomo per correttezza intellettuale e principi di amministratore.

Dunque un premio dedicato a Cristiano che ha condiviso con me le esitazioni e le difficoltà della nascita della Fondazione, che lo ha visto vicepresidente, ma per casualità la sua esistenza non gli ha permesso neppure di vivere il nostro primo Consiglio di Amministrazione. Fatalità.

In questo premio dedicato agli studenti, tutti loro hanno guadagnato ampiamente il proprio merito e quindi ritengo che sia la circostanza fortuita ad assegnare loro questo premio, simbolo di libertà. Un mio dipinto, olio su tela titolato “Gabbiani”, con un pensiero alla poesia di Vincenzo Cardarelli laddove dice “… e come forse anch’essi amo la quiete, la gran quiete marina …” Ciò che amava Cristiano”.

Questi gli studenti premiati

Licei Giovanni da San Giovanni: Andreica Ana Maria, Bettini Giulia, Boncompagni Asia, Borruso Giada, Brahimaj Alessia, Callotti Giulia, Cappelli Chiara, Chini Caterina, Corti Serena, De Luca Luca, Formichini Chiara, Giunti Emma, Liccardo Martina, Mazzella Giulia, Metallo Bianca, Neri Natan, Papi Eleonora, Sangalli Matilde, Sisi Caterina, Trovato Eleonora, Ussi Giorgia, Valci Rebecca Iis Benedetto Varchi: Girolami Sara, Cuccoli Laura, Bizzarri Irene, Sati Giulia, Gabbrielli Martina, Giacomelli Francesca, Sarli Chiara, Ciampalini Dania, Facciolongo Enrico, Marchese Alessandro, Epifani Ettore, Pini Gaia, Rossi Letizia, Grazzini Elisa, Marina Maddalena, Mori Gaia, Antichi Costanza, Pacini Tommaso, Parenti Tommaso, Bacci Simone, Minatti Diego, Giusti Alice, Nuti Tomas Alejandro, Morelli Gabriele, Sesti Giulia, Mazzuoli Zoe, Cuccoli Lorenzo.

Isis Valdarno: Celli Giovanni, Corradeschi Martina, Cuciti Emma, Delfino David, Lofiego Benedetta, Martini Matilde, Martinas Miruna, Mastrangelo Alessio, Narciso Leonardo, Pesucci Lorenzo, Ponzalli Ciro, Santucci Niccolò, Sorelli Sara, Timagrad Mona, Tozzi Manuel, Vieri Raul, Volpi Giada.