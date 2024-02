Searat da film: "Tre uomini e una culla"

Giovedì sera a teatro. Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana sono i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione del Signorelli di Cortona. Stasera alle 21,30 è in programma "Tre uomini e una culla", spettacolo già sold out scritto da Coline Serreau, tratto dal suo film. Insieme ai tre protagonisti, sul palco cortonese, ci saranno anche Fabio Avaro, Carlotta Rondana e Malvina Ruggiano, regia di Gabriele Pignotta. Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà "improvvisati" nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre ‘single d’oro’ che occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. In una di queste un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante. Il pacco arriva; ma alla porta viene trovata anche una culla. La commedia approda per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau. Due gli appuntamenti a Sansepolcro, al Teatro Dante e Misericordia. Il primo vedrà in scena stasera alle 21 al Dante, Le Volpi, spettacolo con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Luisa Merloni. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende. La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui, un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. Torna poi il Teatro per Ragazzi: domenica 3 marzo alle 16 Il Gatto con gli Stivali sarà il protagonista al Teatro alla Misericordia.

A.B.