"Se verrà la guerra..." Doc & Pride al circolo Aurora

Questa sera alle ore 22 appuntamento al Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino ad Arezzo con "Se verrà la guerra...". In programma uno spettacolo per raccontare e denunciare le atrocità di tutte le guerre. Sul palco "Doc&Pride". Si tratta di un gruppo musicale di recente formazione, nato con l’obiettivo di creare uno stile musicale personale, non banale, arricchendolo con contenuti di alto valore sociale e prendendo spunto da fatti di attualità, mantenendo sempre la musica al centro di tutto, quale straordinario mezzo di comunicazione di idee.

È così che nasce lo spettacolo "Se verrà la guerra...", che riunisce brani musicali sia famosi che inediti, scritti da vari autori per raccontare e denunciare le atrocità di tutte le guerre. Sul palco del circolo Aurora saliranno: Sandro Beoni alla batteria, Roberto Tiezzi al basso, Stefano Bracciali alle tastiere, Klaus Shell tastiere e voce, Cecilia Quadrenni voce, Salvatore Leotta chitarra acustica e voce. Ingresso libero con tessera Arci.