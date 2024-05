Se Romena fa litigare la politica

Una delle chiese più belle del Casentino finisce nel simbolo di una lista. Succede a Saverio Agostini: si candida a Pratovecchio Stia puntando sull’immagine della Pieve di Romena.

Un flagello di Dio: Fratelli d’Italia con il segretario provinciale Francesco Lucacci grida alla violazione della legge elettorale: "Le chiese adibite a culto non vanno usate come simboli elettorali: sono vietate e in più creano divisioni nella comunità dei credenti".

Il ricorso presentato da Fdi per l’esclusione della lista di Agostini è stato respinto, mentre in altre parti d’Italia ci sono simboli modificati. Sono questioni di giurisprudenza e di sensibilità religiosa. La sostanza è che le priorità della politica sarebbero altre, mentre gli elettori non sanno più a che santo votarsi.