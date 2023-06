Se l’amicizia raddoppia il punteggio

Era bianca e verde l’erba di Sant’Andrea. Era bianca e verde per due amici nati a quattro mesi di distanza l’uno dall’altro e con lo stesso obiettivo: portare il loro quartiere alla vittoria. Francesco Rossi e Tommaso Marmorini: il primo pianse di gioia quando l’altro, scelto al posto suo per diventare titolare, coronò il sogno di entrambi. In quegli spareggi di sabato si sono ritrovati rivali sotto le insegne di quartieri diversi. E con loro Saverio Montini, cresciuto sempre su quell’erba bianca e verde, di poco più giovane ma che ne aveva convidiso le vittorie nelle prove generali. Storie di Giostra. Come la vita non risparmia niente, c’è chi vince e c’è chi perde. Ma la vittoria e la sconfitta non sempre passano da una lancia. E brillano sull’erba, di qualunque colore sia.

