Se il miglior amico dell’uomo è un pericolo

Hanno fama di animali aggressivi. Il pitbull per cui il Comune ha emesso un’ordinanza urgente, senza fornire ulteriori particolari, rientra in una razza usata per la caccia e per le scommesse sui combattimenti. Attività che richiedevano un’educazione aggressiva che si riflette sui comportamenti di un animale all’apparenza innocuo ma spesso al centro di gravi casi di cronaca, anche negli ultimi giorni. Le aggressioni possono verificarsi in qualsiasi momento e per motivi diversi. Un po’ come avviene anche per gli esseri umani un cane mordace può essere il frutto di una cattiva educazione da parte del padrone. È più facile ottenere una reazione aggressiva da un cane cresciuto con atteggiamenti violenti che non da uno educato senza maltrattamenti.