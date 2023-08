Se del Reddito rimane soltanto l’assistenzialismo

Doveva essere lo strumento per battere le povertà o almeno quello che avrebbe finalmente messo a contatto offerta e domanda di lavoro. Ma solo una percentuale inferiore all’8% dei percettori il Reddito di cittadinanza ha prodotto risultati in termini di attivazioni lavorative. Numero su cui incidono le gravi carenze dei Centri per l’impiego, che rappresentano la porta d’accesso dei beneficiari del sussidio considerati occupabili. Ora la cancellazione da un giorno all’altro avrà inevitabili ripercussioni sociali. Solo il rafforzamento di politiche attive, dei Centri per l’impiego e della formazione professionale: solo così si aiutano gli ex percettori a inserirsi nel mondo del lavoro. L’assistenzialismo puro non può andare avanti all’infinito.

f.d’a.