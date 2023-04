Se a scuola fa chiodo anche la sicurezza

Lo sappiamo bene: l’edilizia scolastica aretina è in gran parte obsoleta e inadeguata dal punto di vista didattico, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Sono tanti gli istituti che sentono il peso del tempo: se anche una scuola tirata su una quindicina di anni fa come la Margaritone dà segni di cedimento stiamo freschi. Il pannello di cartongesso finito sulla testa di un giovane studente non è il primo che cade negli anni. Gli altri erano venuti giù tra bagni e spogliatoi, quando, per fortuna, non c’era nessuno. La scuola oggi resterà chiusa per i necessari controlli. Poi forse ci sarà da ragionare meglio sul diritto di ragazzi e insegnanti a vivere senza rischi le loro lezioni. La sicurezza non può permettersi di fare chiodo.

f.d’a.