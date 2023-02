Scuole, il Vegni vola a quota 400

di Luca Amodio

Con 100 nuove iscrizioni l’istituto Vegni ritornerà nel 2023 a 400 studenti complessivi. L’istituto da Castiglione si conferma il più attrattivo della Valdichiana. Bene anche il Marcelli di Foiano e il Signorelli di Cortona che confermano con le nuove entrate il trend degli scorsi anni. Sono queste le prime informazioni sulle iscrizioni alle scuole superiori nella Val di Chiana Aretina. Le immatricolazioni on line erano state chiuse il 30 gennaio mentre quelle fisiche, allo sportello a scuola, sono proseguite fino al 6 febbraio anche se ci sarà da attendere anche i bocciati e chi vorrà cambiare istituto in un secondo momento. Ma insomma, l’istituto delle Capezzine, dicevamo. Ecco il Vegni, che raccoglie sia la scuola agraria che alberghiera, con le iscrizioni registrate sinora - ben 100 con 48 studenti in uscita circa - torna dopo alcuni anni a quota 400. Un grande risultato, specie se si considera il trend demografico in evidente picchiata. Il Giovanni Da Castiglione, l’istituto di Castiglion Fiorentino, che raggruppa sia il liceo scientifico, linguistico e psicopedagogico che il professionale si conferma il più popoloso della vallata con oltre 700 iscritti complessivi. Andando nel dettaglio, sono complessivamente 156 i neo iscritti ai licei, due in più rispetto allo scorso anno. Probabilmente, le classi saranno quelle del 2022, anche se potrebbe esserci una classe in meno al linguistico e una in più a scienze applicate, l’indirizzo dello scientifico che sostituisce le ore di latino con insegnamenti scientifici e tecnici extra.

Capitolo professionali: al "Margaritone" di Castiglioni la storia è un’altra perché ad ora gli iscritti sono soltanto 10, sette in meno rispetto all’anno scolastico 2022. Al momento, sì, c’è il rischio che possa "saltare" la classe ma a dirla tutta occorre considerare che gli iscritti a questi indirizzi arrivano sempre in zona Cesarini anche perché spesso sono i bocciati di altre scuole. Lo sottolinea anche la preside Bernardini, del Marcelli di Foiano, che evidenzia come ad oggi gli iscritti ai suoi indirizzi meccanici siano 32, contro i 36 dell’anno scorso. Insomma, i dati sono parziali, a maggior ragione quelli di questi indirizzi. Sono invece 19 i nuovi alunni all’istituto tecnico economico del Marcelli, mentre i neo maturandi saranno una quindicina. Numeri sostanzialmente in linea con il trend nazionale al Signorelli della città etrusca che raggruppa sia il classico, che ragioneria sia alcuni istituti professionali. Anche qui i futuri maturandi saranno circa tanti quanti saranno le matricole.