Scuole aperte nei pomeriggi e in estate Così si offrono altre occasioni di crescita

AREZZO

Scuole aperte nei pomeriggi e in estate offrendo maggiori occasioni di crescita ai ragazzi e alle ragazze grazie ad un programma di azioni che integrino e amplino le normali routine didattiche. E’ l’obiettivo dei "Patti educativi di comunità" che hanno preso il via con la firma della Fondazione Arezzo Comunità e dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e del Convitto Nazionale. I "Patti educativi di comunità" sono strumenti operativi introdotti recentemente dal Ministero dell’Istruzione per dare alle comunità l’occasione di rafforzare efficacemente non solo l’alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e la comunità educante.

L’accordo vedrà insieme le istituzioni scolastiche (gli istituti comprensivi del Comune e il Convitto Nazionale), la Fondazione Arezzo Comunità, ma anche gli enti e le associazioni del territorio, mira infatti ad incrementare l’offerta formativa delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Un coordinamento stabile tra i vari soggetti aderenti, che permetterà di strutturare un calendario di attività in collaborazione con le associazioni del territorio così che i piani educativi e didattici si integrino attivamente con i valori del volontariato, del senso civico, dell’essere comunità.