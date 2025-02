Scuolabus, bando per avere contributi

C’è tempo fino al prossimo 21 febbraio per presentare la domanda per partecipare al bando per ‘erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico di studenti con disabilità residenti a Castiglion Fiorentino e che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria. Il Comune di Castiglion Fiorentino assegna un contributo economico per sostenere il servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità. La domanda dovrà essere presentata da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore e può essere compilata esclusivamente on line attraverso il sito istituzionale. Sarà cura del Comune, in fase di istruttoria, verificare le domande pervenute e definire l’ammissibilità al contributo, nel limite dello stanziamento di bilancio previsto.