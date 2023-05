Scuola seconda alle Olimpiadi delle "soluzioni"

Medaglia di argento. Olimpica addirittura. Grande soddisfazione per la scuola media "Voluseno" di Sestino e Badia Tedalda e per la preside Monica Cicalini (foto) che poi è la stessa del Liceo Scientifico Redi. E’ un secondo posto alle Olimpiadi di Problem Solving. L’arte, insomma, di risolvere i problemi.

Il progetto nasce dalla volontà di consapevolizzare le persone sui temi del riscaldamento globale, dell’inquinamento e della sostenibilità. Hanno approfondito la produzione energetica e il suo impatto sui cambiamenti climatici. Il team ha dimostrato grande abilità nella risoluzione dei problemi presentati durante la gara. Dietro a questo risultato la collaborazione di colleghi, genitori, nonni e docenti.

Uno dei fattori chiave il video di presentazione, realizzato da un gruppo di studenti, componendo anche le musiche e facendone un’esperienza multisensoriale. Le famiglie hanno fatto la loro parte, contribuendo con opere in legno e in vetro che hanno arricchito la presentazione della squadra. Determinanti gli insgnanti: Giovanni Bellucci, Arianna Sensi, Marco Mencarelli e Stefano Farinelli. Entrando nello specifico del progetto portato, gli studenti hanno compreso l’importanza di un approccio sostenibile alla produzione di energia e hanno deciso di analizzare le varie fonti di energia per capire qual è la più sostenibile dal punto di vista ambientale. Tra tutte le risorse esaminate, hanno scelto di approfondire quella idroelettrica. La squadra ha svolto ricerche sulla produzione di energia idroelettrica, esaminando vantaggi e svantaggi. Inoltre, hanno valutato le implicazioni economiche e sociali e i suoi effetti sulla comunità locale e sull’economia. Gli alunni di prima e seconda hanno partecipato, inoltre, alla finale per la categoria di Coding a squadre e Viola Taini si è qualificata per la finale individuale